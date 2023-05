Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag im Minus

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 21,67 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,59 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,86 EUR. Zuletzt wechselten 1.520.025 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 6,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,35 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,92 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,73 EUR aus.

Am 11.05.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.839,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

