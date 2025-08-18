Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom steigt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 31,35 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 31,35 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,41 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.316.992 Stück.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 12,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2024 bei 24,94 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,45 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

