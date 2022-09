Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 18,72 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,82 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 275.237 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,61 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 4,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 14,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,06 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 29.08.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 26.593,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.593,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vorlegen. Am 09.11.2023 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,54 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

T-Mobile-Aktie gibt dennoch deutlich nach: T-Mobile US trifft am Anleihemarkt auf starke Nachfrage

Telekom-Aktie im Minus: Chef der Deutschen Telekom mahnt Investitionen an

Deutsche Telekom-Aktie in Grün: T-Mobile US kündigt milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an - T-Mobile-Aktie etwas höher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com