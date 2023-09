Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 20,68 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 20,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.122.995 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 11,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,35 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 16,08 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,53 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27.221,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,36 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 09.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

