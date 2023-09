Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Deutsche Telekom im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 20,61 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 20,61 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,66 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,57 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,66 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.671 Stück gehandelt.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Mit einem Zuwachs von 12,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 17,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 15,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,53 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,36 Prozent zurück. Hier wurden 27.221,00 EUR gegenüber 28.168,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 14.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,72 EUR fest.

