Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 20,28 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 20,28 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,14 EUR. Bei 20,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.503.718 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,06 Prozent hinzugewinnen. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 11,31 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,72 EUR an.

Am 10.08.2023 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 27.221,00 EUR, gegenüber 28.168,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,36 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

