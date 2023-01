Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,9 Prozent auf 20,01 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,80 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,01 EUR. Bisher wurden heute 3.872.005 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 17.01.2023 markierte das Papier bei 20,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 3,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,47 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 38,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,94 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.979,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 26.877,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 22.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

