Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 12:06 Uhr 0,4 Prozent. Bei 20,87 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.043.839 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,87 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 0,07 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,06 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 28.979,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 26.877,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 22.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,61 EUR im Jahr 2022 aus.

