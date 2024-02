Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 22,23 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 22,23 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 22,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.793.146 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 5,26 Prozent zulegen. Am 09.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 16,77 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,768 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,48 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.556,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,63 EUR je Aktie.

