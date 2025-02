Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Deutsche Telekom im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 34,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 34,46 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 34,77 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.238.633 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 34,89 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,25 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,73 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,84 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,64 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,50 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,86 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht letztendlich Verluste

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer