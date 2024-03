Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 21,89 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 21,89 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,92 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,79 EUR. Bei 21,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 801.612 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 23,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 6,92 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 18,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 23.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29.369,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.05.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

