Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 21,91 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 15:53 Uhr im XETRA-Handel bei 21,91 EUR. Bei 21,92 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,79 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 21,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.709.231 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 6,82 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 15,54 Prozent sinken.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,17 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 23.02.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29.369,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 16.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

