Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 21,84 EUR ab.

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 21,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,87 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 119.674 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,26 Prozent.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 29,17 EUR angegeben.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 29.369,00 EUR im Vergleich zu 29.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 16.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

