Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,2 Prozent auf 22,47 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,34 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 3.224.190 Stück.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2022 auf bis zu 16,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,58 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 29.800,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Telekom am 11.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 09.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,67 EUR im Jahr 2023 aus.

