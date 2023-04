Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Vormittag Tendenz

Mit einem Wert von 22,49 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 22,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 210.588 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 23,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,85 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,44 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,58 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 29.800,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 26.877,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 09.05.2024 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

