Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag im Plus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 22,12 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 22,12 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,14 EUR zu. Bei 22,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 271.854 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 23,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,79 Prozent. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,36 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,869 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,09 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 16.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,09 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,94 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,82 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,78 EUR je Aktie.

