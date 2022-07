Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 20.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 18,91 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,79 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,07 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.691.843 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2022 bei 19,39 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 2,49 Prozent zulegen. Bei 14,47 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 30,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 24,49 EUR.

Am 13.05.2022 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,25 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.023,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.390,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Deutsche Telekom am 11.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

