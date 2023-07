Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Wert von 19,46 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 19,46 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,49 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 284.844 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 18,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Abschläge von 10,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,85 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.839,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

