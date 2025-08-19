DAX24.322 -0,4%ESt505.475 -0,2%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.327 +0,4%
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Deutsche Telekom im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Mittwochvormittag Boden gut

20.08.25 09:25 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 31,29 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
31,51 EUR 0,41 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 31,29 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 134.391 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 14,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2024 bei 24,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 20,29 Prozent sinken.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 28,67 Mrd. EUR gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
07.08.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
