Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,9 Prozent auf 18,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 18,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,09 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.493.463 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,61 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Bei 14,47 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,06 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 29.08.2022 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 26.593,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.593,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com