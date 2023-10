Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 20,30 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 20,30 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,14 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,19 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.397.335 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 13,94 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,98 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Abschläge von 11,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,72 EUR aus.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 27.221,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.168,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Telekom am 09.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 14.11.2024.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,81 EUR je Aktie.

