Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 20,19 EUR abwärts.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 20,19 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 20,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,19 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102.379 Deutsche Telekom-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 14,57 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,98 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 10,91 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,72 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 10.08.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.221,00 EUR – das entspricht einem Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

