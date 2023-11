Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag im Plus

So bewegt sich Deutsche Telekom

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 21,65 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 21,65 EUR. Bei 21,73 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 21,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.308.940 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 6,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,83 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 09.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR im Vergleich zu 28.979,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

