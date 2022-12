Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag fester

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 19,01 EUR zu. Bei 19,09 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 18,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.359.247 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.11.2022 bei 19,86 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 4,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,47 EUR am 07.03.2022. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 31,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.979,00 EUR – ein Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 26.877,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 22.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,59 EUR im Jahr 2022 aus.

