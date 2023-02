Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag fester

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 20,90 EUR. Bei 20,97 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 2.577.497 Stück.

Am 21.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 20,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Bei einem Wert von 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,46 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,06 EUR aus.

Am 10.11.2022 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 28.979,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.877,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 22.02.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

