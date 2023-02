Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Die Deutsche Telekom-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,82 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,78 EUR. Mit einem Wert von 20,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 89.291 Deutsche Telekom-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2023 auf bis zu 20,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,06 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,82 Prozent auf 28.979,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet. Schätzungsweise am 22.02.2024 dürfte Deutsche Telekom die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

