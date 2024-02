Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom kommt am Mittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,26 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr bei 22,26 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 22,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,17 EUR nach. Bei 22,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 804.107 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 5,14 Prozent wieder erreichen. Am 09.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,768 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 27.556,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.979,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Deutsche Telekom die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,63 EUR je Aktie.

