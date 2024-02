Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 22,23 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 22,23 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 22,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,30 EUR. Bisher wurden heute 1.618.699 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Bei 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 5,29 Prozent zulegen. Am 09.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,768 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,70 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27.556,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,91 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 23.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,63 EUR je Aktie.

