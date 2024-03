Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 22,01 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 22,01 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.314.560 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 09.08.2023. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 18,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,17 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 23.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 29.369,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,78 EUR je Aktie.

