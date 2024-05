Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Mittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 22,11 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 22,11 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,10 EUR. Mit einem Wert von 22,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.018.610 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 23,40 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,83 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 09.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,32 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,770 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,893 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 29,23 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 3,09 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 27,94 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

