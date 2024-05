Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag behauptet

So bewegt sich Deutsche Telekom

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 22,23 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 22,23 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,23 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,14 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 147.065 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR an. Gewinne von 5,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 16,77 Prozent sinken.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,893 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,23 EUR.

Am 16.05.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,94 Mrd. EUR – ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

