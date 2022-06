Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittag südwärts

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 21.06.2022 12:22:00 Uhr um 0,5 Prozent auf 18,43 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 18,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,50 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.316.306 Aktien.

Am 01.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 14,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,04 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,25 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.023,00 EUR – ein Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 26.390,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Telekom am 11.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,56 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

