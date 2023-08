Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 19,12 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 19,12 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 19,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 93.808 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (17,35 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,48 EUR.

Am 10.08.2023 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.221,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.023,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

