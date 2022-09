Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 18,64 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,64 EUR. Mit einem Wert von 18,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 281.963 Stück gehandelt.

Am 09.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,61 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 28,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,06 EUR aus.

Am 29.08.2022 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 26.593,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,54 EUR je Aktie.

