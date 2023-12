Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 21,61 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 21,61 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.322.455 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 7,04 Prozent wieder erreichen. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 08.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 14,36 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,95 EUR an.

Am 09.11.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.556,00 EUR – eine Minderung von 4,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.979,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

