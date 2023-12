Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 21,64 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 21,64 EUR ab. Bei 21,56 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 350.251 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 6,86 Prozent zulegen. Am 08.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,95 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 27.556,00 EUR, gegenüber 28.979,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,91 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Aktie aus.

