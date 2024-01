Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Montagmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 23,16 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 23,22 EUR. Bei 23,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.303.178 Aktien.

Bei 23,22 EUR markierte der Titel am 22.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 0,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Abschläge von 20,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 27,20 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

