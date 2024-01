Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 23,29 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 23,29 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 23,31 EUR. Bei 23,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.260.864 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,11 Prozent. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 25,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,48 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

