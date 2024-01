Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Deutsche Telekom

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 23,18 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,18 EUR nach oben. Bei 23,21 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 374.548 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,15 Prozent wieder erreichen. Am 08.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 20,16 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,20 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,91 Prozent zurück. Hier wurden 27.556,00 EUR gegenüber 28.979,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

