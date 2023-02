Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit Kursplus

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 20,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 20,99 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.297.026 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,99 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 0,14 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 44,87 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,06 EUR.

Am 10.11.2022 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 28.979,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

