Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom steigt am Donnerstagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 22,35 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 22,35 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 22,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.141.693 Stück.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,70 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 17,22 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,768 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,70 EUR.

Am 09.11.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

