Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 22,32 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 22,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,45 EUR. Bei 22,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 252.149 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2023 (18,50 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 17,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,768 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,70 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.556,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 23.02.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

