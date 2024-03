Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 21,95 EUR.

Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 21,95 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 21,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,89 EUR nach. Bei 21,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 145.170 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,61 Prozent. Am 09.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 15,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 23.02.2024 vor. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,45 Prozent auf 29.369,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29.800,00 EUR gelegen.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

