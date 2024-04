Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 21,45 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 21,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.282.917 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 8,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 09.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 13,74 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,868 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,17 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 29,37 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 16.05.2024 erwartet.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,78 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX pendelt zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt schlussendlich nach