Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag höher

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 21,42 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 21,42 EUR zu. Bei 21,42 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,33 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 292.444 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 9,24 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 09.08.2023. Mit einem Kursverlust von 13,62 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,868 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,17 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 23.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29.369,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

