Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 21,95 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.069.168 Stück.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 5,35 Prozent wieder erreichen. Bei 17,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,73 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 11.05.2023. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 27.839,00 EUR, gegenüber 28.023,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,66 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte Deutsche Telekom die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,71 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie gewinnt: S&P stuft Deutsche Telekom hoch

Deutsche Telekom-Aktie dennoch höher: Stadtwerke kritisieren Glasfaser-Ausbau der Deutschen Telekom

BT Group kündigt drastischen Stellenabbau an - BT Group-Aktie deutlich unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com