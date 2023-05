Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagnachmittag verlustreich

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 21,77 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,73 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,84 EUR. Zuletzt wechselten 2.292.411 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 6,22 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,73 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 11.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,66 Prozent auf 27.839,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.023,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com