Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Montagvormittag ins Plus

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 21,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 21,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 144.619 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 5,50 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,35 EUR am 04.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,73 EUR.

Am 11.05.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 27.839,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.023,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

