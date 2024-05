Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Mittag

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 22,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 22,10 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,05 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,19 EUR. Zuletzt wechselten 939.718 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 16,28 Prozent Luft nach unten.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,893 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,23 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 16.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,94 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 27,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

