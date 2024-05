Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 22,03 EUR abwärts.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 22,03 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 21,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.288.384 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 6,22 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2023 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,893 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,23 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 16.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,82 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

